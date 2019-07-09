Появилось видео с места аварии микроавтобуса с российскими туристами в Абхазии

Ранее сообщалось, что в Абхазии в Гагрском районе на Пицундском шоссе микроавтобус с российскими туристами столкнулся с легковушкой и перевернулся. Пострадали 9 человек.

Пресс-служба МВД Абхазии сообщила, что все пострадавшие были обследованы, медицинская помощь потребовалась девятерым пассажирам, получившим порезы и ушибы, не представляющие угрозы для жизни.

По предварительной информации, семеро из девяти пострадавших являются российскими туристами.