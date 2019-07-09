"Митрич, тащи за хвост!" Сибиряки еле вытянули из озера карпа-гиганта

Отдыхавшие на берегу озера в Железногорске Красноярского края не могли остаться равнодушными к тому, как рыбак пытался вытащить на берег попавшегося на удочку гигантского карпа.

Очевидцы сняли видео, как рыбина плещется уже у самого берега, а рыбак с усилиями вытаскивает ее на сушу.

Ушло на это, как говорится в комментариях к видео, около часа.

"Вот это обновил удочку!" – говорит с восхищением один из приятелей рыбака.

Затем друзья устраивают фотосессию с вытащенным на берег огромным карпом. При этом рыбак говорит приятелю: "Митрич, тащи за хвост", но тот отказывается.



Как отмечает сайт красноярского телеканала ТВК, который и публикует забавное видео, в этот водоем у Железногорска раньше запускали мелких карпов. Многие из них погибли, но некоторые, судя по видео, не просто выжили, но и выросли до гигантских размеров.