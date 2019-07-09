Даниил Квят: не оставляю надежды на прогресс во второй части сезона

Российский гонщик формулической команды Toro Rosso Даниил Квят рассказал журналистам о том, как, на его взгляд. складывается сезон-2019 и каковы перспективы "конюшни" во второй половине календарных гонок. Пилот сетует, что некоторые автодромы не подходят для болидов "быков".

"Нельзя не признать, что две последние гонки получились для нас тяжелыми, — цитирует Квята пресс-служба Toro Rosso. – Сначала во Франции, а потом в Австрии у нас были проблемы с темпом. И это – на двух разных по своим характеристикам трассах. Эти треки не очень хорошо подошли нашей машине, и мы стараемся выяснить причины".

По словам россиянина, это случается уже не первый раз в этом году: "И, замечу, это можно наблюдать не только на примере нашей команды. Одни трассы лучше подходят одним машинам, другие – другим. Помимо этого, некоторые команды прогрессируют по ходу сезона".

"Но мы будем трудиться ради того, чтобы отыграться и будем стараться делать это в каждой следующей гонке. После Австрии я приехал на базу поработать на симуляторе, чтобы понять, за счет чего мы могли выступить лучше в последних гонках и что мы можем сделать, чтобы добиться прогресса в гонках, оставшихся до летнего перерыва в чемпионате. Надеюсь, мы изменим ситуацию", – сказал Квят.