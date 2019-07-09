Мотоциклист без прав разбился насмерть накануне экзамена в автошколе. Видео

Камера наблюдения, установленная на проспекте Максима Горького в Чебоксарах, запечатлела момент аварии с летальным исходом, произошедшей в минувший понедельник, 8 июля.

Как сообщает пресс-служба МВД по Чувашской Республике, 47-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не уступил дорогу 21-летнему байкеру.

Мотоциклист врезался в поворачивавшую легковушку и скончался на месте от полученных травм.

В полиции отметили, что погибший не имел водительских прав – ДТП произошло "накануне экзамена в автошколе, где обучался молодой человек".

Кроме того, мотоцикл разбившегося байкера не был зарегистрирован в установленном порядке.