Лондон не пустил RT и Sputnik на конференцию из-за дезинформации

Сотрудникам телеканала RT и информагентства Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе прессы, которая открывается 10 июля в Лондоне.

Как сообщает сайт RT, представитель Форин офис объяснил это тем, что данные СМИ якобы "распространяют дезинформацию".

Организатором мероприятия выступает МИД Великобритании. Интересно в этом контексте отметить, что одной из тем конференции станет соблюдение прав журналистов.

Как отмечает RT, ранее им отказали в аккредитации, сославшись на нехватку мест.

Российское посольство в Лондоне назвало решение британского внешнеполитического ведомства дискриминацией.