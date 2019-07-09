Wimbledon. Юниоры Кудерметова, Фрайман и Селехметьева идут дальше

На Уимблдонском теннисном турнире одновременно с состязаниями взрослых проходит третий в сезоне "Большой шлем" в юниорском разряде. Накануне стартовали матчи первого круга и три молодые россиянки из четверых, игравших в понедельник, вышли во второй круг.

Полина Кудерметова разгромила хозяйку кортов Амарни Бэнкс – 6:1, 6:0. Оксана Селехметьева обыграла польку Веронику Бажак – 6:2, 7:5. Дарья Фрайман была сильнее словенки Пиа Ловрич – 7:5, 2:6, 8:6. И только "посеянная" в пригороде Лондона восьмой Алина Чараева обидно уступила японке Фуне Козаки – 2:6, 3:6.