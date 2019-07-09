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9 июля 201913:50

Капитаном московского "Спартака" назначен Георгий Джикия

spartak.com

Футбольный клуб "Спартак" (Москва) обрел нового капитана. Перед началом очередной тренировки на базе команды в подмосковной Тарасовке главный тренер "красно-белых" Олег Кононов объявил о назначении на эту должность защитника Георгия Джикии.

Как и говорил ранее наставник "Спартака", он сам выбрал среди своих футболистов формальных лидеров. Вице-капитаном и первым помощником Джикии назначен хавбек Роман Зобнин.

Джикии и Зобнину по 25 лет и они одновременно стали игроками столичного клуба в 2016 году, напоминает официальный сайт "Спартака". Вместе с "красно-белыми" они выиграли чемпионат и Суперкубок страны в 2017-м, провели на двоих более 150 матчей за клуб и оба успешно представляют "Спартак" в национальной сборной.

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