На усмотрение кабмина: Госдума проголосовала за санкции против Грузии

Государственная дума России предложила кабинету министров продумать ответные меры на недружественные выпады Грузии. Также депутаты осудили постоянные антироссийские провокации в кавказской стране и добавили, что регулярные выступления грузинских радикалов приводят к ухудшению отношений Москвы и Тбилиси, пишет агентство ТАСС.

Правительство РФ вместе с экспертами из министерств обязательно рассмотрит инициативу Думы и предложит президенту список ограничительных мер, которые можно применить против Грузии, заявил представитель правительства в ГД Александр Сиенко. Правда, пока никаких решений о санкциях не принималось, говорит пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, в Грузии уже который день продолжаются антироссийские выступления. Последней каплей стала программа P.S. на телеканале "Рустави 2". Ее ведущий Георгий Габуния начал воскресный выпуск с нецензурной брани в адрес президента РФ Владимира Путина.

Действия журналиста осудили как в России, так и в Грузии. Здание телеканала забросали яйцами. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что слова Габунии направлены, прежде всего, против Грузии. Лидер оппозиции Нино Бурджанадзе уверена: выходка ведущего "Рустави 2" – это провокация, подготовленная экс-президентом Михаилом Саакашвили. Впрочем, сам одиозный грузинский политик, который сейчас находится на Украине, тоже осудил брань в адрес российского президента.

В России призвали экстрадировать Георгия Габунию в РФ и предать суду.