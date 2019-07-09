Названа дата проведения международного форума "Технопром-2019" в Новосибирске

VII международный форум "Технопром-2019" состоится в Новосибирской области с 18 по 20 сентября. Программа мероприятия включает в себя несколько основных направлений: инновации в образовании и медицине, технологическую политику, финансовые модели, технологии и науку, территории роста, партнерство и лидерство.

"Для наглядной демонстрации научных и промышленных достижений в рамках "Технопрома" пройдет несколько выставок", — сообщили ГТРК "Новосибирск" в правительстве региона.

Ключевой темой предстоящего форума станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Участие в этом важном событии примут топ-менеджеры, представители крупного российского бизнеса и деловых кругов из стран СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона, главы инвестиционных фондов, а также сотрудники федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ.

Напомним, форум "Технопром-2019" является крупнейшим технологическим мероприятием в стране. Его основная цель — продвижение российских инноваций и научных разработок. В прошлом году гостями форума в Новосибирске стали более шести тысяч человек.