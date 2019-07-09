Кремль сожалеет, что телемост между Россией и Украиной не состоялся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отношение Кремля к несостоявшемуся телемосту между Россией и Украиной. По его словам, украинская сторона, очевидно, еще не готова к его проведению.

Дмитрий Песков также отметил, что в Кремле сожалеют о том, что телемост не состоялся. По его словам, это была хорошая и правильная инициатива двух телеканалов, но, по всей видимости, пока украинская сторона не готова к этому. Также пресс-секретарь подчеркнул, что в случае проведения телемоста страны могли бы обсудить все периоды своих отношений в новейшей истории.

Отвечая на вопрос о том, не является ли диалог в формате телемоста на данный момент преждевременным, Песков уточнил, что "общение людей никогда не может быть преждевременным", сообщает РИА Новости.

Телемост с украинским каналом NewsOne, анонсированный телеканалом "Россия 1", должен был состояться 12 июля в 18:00. Его ведущими с российской стороны должны были стать Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской — Елена Кирик и Василий Голованов. Анонсом телемоста были недовольны украинские политики и журналисты. Помимо этого, генеральная прокуратура Украины возбудила дело по статье "покушение на совершение государственной измены" из-за планов проведения телемоста. В понедельник, 8 июля, телеканал NewsOne сообщил об отказе проводить телемост, поскольку в его адрес звучали угрозы.