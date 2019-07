Декларация независимости не пострадала: в Вашингтоне устраняют последствия наводнения

В США в понедельник прошли ливневые дожди, к которым городская инфраструктура не была готова. Метеоролог Национальной метеорологической службы Коди Леббеттер рассказал изданию The New York Times, что в Вашингтоне в течение двух часов выпало почти 100 мм осадков, в Вирджинии более 120 мм, в Мэриленде около 160 мм.

I’m advising commuters not to use the street elevator at Pentagon Metro this morning. #wmata pic.twitter.com/z8bNwAPcPG — Nick Scalera (@nickscalera) 8 июля 2019 г.

В городе Александрия, расположенном в Вирджинии, уровень воды в озере Камерон Ран за несколько часов повысился на два с лишним метра, дороги превратились в реки, и тысячи домов лишились электроснабжения. Полицейские и пожарные сообщают, что при помощи вездеходов и надувных лодок им удалось освободить десятки людей, спасающихся от наводнения на крышах своих затопленных автомобилей.

Now we are single tracking past the flood. pic.twitter.com/VjaaZJt01a — Niina H. Farah (@niina_h_farah) 8 июля 2019 г.

В Вашингтоне были затоплены несколько станций метро: какое-то время поезда перемещались по своим маршрутам по подтопленным тоннелям, но вскоре их движение было прекращено.

Национальный музей лишился электроэнергии, первый этаж здания пострадал от воды. Сообщается, что Декларация независимости, Биль о правах и оригинальный экземпляр Конституции США находятся в безопасности.

Scary exit from the parking garage under the Capitals Ice Rink / Ballston Commons Mall in Arlington. The bottom level is a River! ⁦@WTOP⁩ ⁦@WTOPtraffic⁩ ⁦@ABC7News⁩ pic.twitter.com/exleKNbpEw — Wendy Marco (@WendyMarco924) 8 июля 2019 г.

От наводнения пострадал и Белый дом, подвалы которого наполнились водой.

В настоящее время коммунальные службы устраняют последствия наводнения и восстанавливают разрушенную инфраструктуру. В настоящее время ущерб, нанесенный стихией, не подсчитан, по словам экспертов, он может составлять миллиарды долларов.