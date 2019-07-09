El Pais: охранники посольства Эквадора вели слежку за Ассанжем

Частное испанское агентство Undercover Global S. L., охранявшее посольство Эквадора в Лондоне с 2012 по 2018 год, вело слежку за Джулианом Ассанжем. Об этом пишет газета El Pais. Деятельность компании особенно интенсифицировалась во время правления в Эквадоре Ленина Морено.



По данным издания, компания собирала информацию об основателе WikiLeaks, особенно касающуюся его адвокатов и помощников. В объективы попали десятки встреч Ассанжа с юристами и посетителями, на которых обсуждалась стратегия его защиты.

Так, соратники планировали замаскировать Ассанжа и вывести из посольства, чтобы помочь ему перебраться в Россию или на Кубу. Однако Ассанж сам отказался от этих планов, передает ТАСС.

Ассанж опасался того, что за ним следят, и предпочитал встречаться с посетителями в женском туалете. Это место он считал наиболее безопасным.

Основатель WikiLeaks провел в посольстве Эквадора в Лондоне семь лет, опасаясь экстрадиции в США, где ему грозит смертная казнь. В середине апреля эквадорские дипломаты открыли двери британской полиции, и Ассанж был арестован. Суд Лондона приговорил его к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.