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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 21 минута назад
El Pais: охранники посольства Эквадора вели слежку за Ассанжем
Частное испанское агентство Undercover Global S. L., охранявшее посольство Эквадора в Лондоне с 2012 по 2018 год, вело слежку за Джулианом Ассанжем. Об этом пишет газета El Pais. Деятельность компании особенно интенсифицировалась во время правления в Эквадоре Ленина Морено.
По данным издания, компания собирала информацию об основателе WikiLeaks, особенно касающуюся его адвокатов и помощников. В объективы попали десятки встреч Ассанжа с юристами и посетителями, на которых обсуждалась стратегия его защиты.
Так, соратники планировали замаскировать Ассанжа и вывести из посольства, чтобы помочь ему перебраться в Россию или на Кубу. Однако Ассанж сам отказался от этих планов, передает ТАСС.
Ассанж опасался того, что за ним следят, и предпочитал встречаться с посетителями в женском туалете. Это место он считал наиболее безопасным.
Основатель WikiLeaks провел в посольстве Эквадора в Лондоне семь лет, опасаясь экстрадиции в США, где ему грозит смертная казнь. В середине апреля эквадорские дипломаты открыли двери британской полиции, и Ассанж был арестован. Суд Лондона приговорил его к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
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