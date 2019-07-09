В офисах "Красного и белого" опять идут обыски

Правоохранительные органы и налоговики снова проводят обыски в офисе компании "Красное и белое". Они проверяют деловые связи ритейлера с его контрагентом. Силовики ведут себя корректно, вся необходимая информация им предоставлена, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании.

Напомним, первые обыски в "Красном и белом" прошли в конце 2018 года. Тогда правоохранительные органы подозревали компанию в уходе от налогов и торговле поддельным алкоголем. Однако доказательств этому не нашли.

Ранее стало известно, что "Красное и белое" объединится с "Дикси" и "Бристолем". Таким образом в России появится третий по обороту ритейлер.