В ряде регионов родители детей-инвалидов так и не получили обещанную доплату
Родители детей-инвалидов несколько лет пытались привлечь внимание к своей проблеме: не будучи внесенными в соответствующую строку бюджета, они больше пяти лет получали пособие в размере 5,5 тысячи рублей, и сумма эта годами не индексировалась.
Вопрос решился только после того, как на эту проблему отреагировал лично президент России. Его указом с 1 июля пособие по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы повышено до 10 тысяч рублей.
В соцсетях многие из них пишут, что получили сумму в этом размере уже в июле. Однако в ряде регионов местные отделения ПФР по-прежнему заплатили родителям детей-инвалидов по 5500 рублей.
Как узнали Вести.Ru, объяснения при этом они слышали разные. Одним сказали, что 10 тысяч они получат только в августе, поскольку закон вступил в силу в июле, хотя многие получили эту сумму уже в этом месяце.
Такое объяснение, например, получила Виктория Д. от отделения ПФР Тимирязевского района Москвы (их данные есть в распоряжении Вестей.Ru).
Кому-то из тех, кто по-прежнему получил пока 5,5 тысячи рублей, пообещали начислить недостающую сумму до конца месяца, но есть и регионы, где мамы детей-инвалидов оказались "недоучтенными", и пока не знают, когда ждать повышенного пособия.
Так, например, произошло у Ксении П. из Гусь-Хрустального Владимирской области. Ей в местном отделении ПФР объяснили, что она с ребенком-инвалидом "не попала в основной поток", так что добавки к пособию придется подождать до августа.
Ксения такому объяснению удивлена, поскольку справка об инвалидности ее ребенку была продлена вовремя. С другой стороны, говорит женщина, ранее она уже сталкивалась с тем, что местные чиновники теряли справку с биржи о том, что она не работает, и женщина некоторое время не получала пособие на ребенка-инвалида вовсе.
На компьютерный сбой сослались также в ПФР Красногвардейского района Крыма, когда объясняли Татьяне С, почему она в июле не получила обещанные указом президента деньги на ребенка-инвалида в полном объеме. Аналогичное объяснение получила и Наталья А. от ПФР в Орле.
Видимо, этот список можно продолжить, поскольку в соцсетях родители детей-инвалидов продолжают делиться своими историями в надежде, что столь долгожданное повышение пособия до них все-таки дойдет.
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