Страшные кадры: мужчина с ножом напал на девушку, ждавшую родителей в машине

В Сети опубликована видеозапись нападения на 17-летнюю девушку, произошедшего 7 июля в городе Каменске-Уральской Свердловской области.

Как сообщают местные СМИ, события развивались следующим образом: ранним утром в минувшее воскресенье девушка дожидалась родителей в машине, припаркованной во дворе жилого дома – семья собиралась отправиться на природу.

Внезапно в автомобиль проник мужчина с ножом. Он потребовал от подростка отдать ему ключи от транспортного средства. Девушка не смогла сбежать самостоятельно, так как в малолитражной "Оке", где она находилась, не предусмотрены отдельные двери для задних пассажиров.

Нетрезвый мужчина 1980 года рождения, ранее судимый за совершение тяжких преступлений, угрожал своей жертве почти восемь минут. К счастью, в происходящее вмешались стражи порядка. Полицейским удалось задержать злоумышленника.

Девушка не пострадала, однако после инцидента была сильно испугана и находилась в шоковом состоянии.

В отношении задержанного возбуждено уголовное по статье "Разбой".