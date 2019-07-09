В Кракове открылся первый цветочный приют

Особенный приют открылся в Кракове — в нем под опеку принимают любые цветы, которые больше не нужны их прежним хозяевам.

Директор торговой галереи Броновице Александра Жоньца призывает вместе позаботиться даже о самых маленьких ростках, сообщает ТАСС. "Если по какой-то причине вы ищете дом для своих цветов, я призываю привозить их в наш пункт усыновления растений", — рекомендует она.

Здесь садоводы-любители могут не только оставить рассаду, но и уйти домой с новыми "подопечными". И за это не потребуется платить.