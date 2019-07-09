Секса не было: женщину в Петербурге убил выброшенный с 9 этажа телевизор

В Петербурге расследуется уголовное дело о причинении смерти по неосторожности 30-летней женщине, тело которой было обнаружено ночью 5 июля под окнами дома на проспекте Солидарности. Рядом был найден разбитый телевизор и швабра.

Ряд СМИ со ссылкой на свидетельницу происшествия тогда сообщил, что пара занималась сексом на подоконнике, но не удержала равновесие и рухнула вниз, женщина скончалась, а мужчина выжил.

В ходе следствия, однако, выяснилось, что обстоятельства смерти женщины были иными.

Как сообщает сайт управления СК РФ по Петербургу и Ленобласти, полицейские и следователи установили, что к ее смерти причастен 29-летний мужчина.

В ночь на 5 июля он, находясь в квартире на девятом этаже одного из домов по проспекту Солидарности, выбросил из окна телевизор с кинескопическим экраном.

Он упал на голову проходившей мимо женщине, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте.

Мужчине уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, расследование уголовного дела продолжается.