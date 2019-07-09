В квартире ветерана войны, которую вынудили жить на балконе, начался ремонт

Действующий губернатор Александр Беглов распорядился помочь ветерану войны Татьяне Исаковой, квартиру которой залили соседи. Сейчас в помещении ветерана на улице Кораблестроителей начался ремонт, а сама она устроена в больницу на обследование и лечение.

Активисты забили тревогу неделю назад. В соцсети на странице Беглова они разместили историю 88-летней петербурженки. Там описаны ужасные условия жизни: в течение нескольких недель женщине пришлось жить на балконе. Ее квартиру залили соседи сверху. В комнатах появился грибок, сырые вещи начали распространять неприятный запах. А пожилой женщине самой навести порядок не хватало сил.

Как сообщает ГТРК "Санкт-Петербург", по распоряжению губернатора квартиру Татьяны Исаковой посетила инспекция районной администрации. Подрядчики заверили, что ремонт сделают быстро, примерно за 3-4 недели. Обещают после выписки ветеран войны вернется в новый дом.