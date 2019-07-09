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9 июля 201915:05

У футболиста Старриджа в Лос-Анджелесе украли ценные вещи и собаку

instagram.com

Бывший форвард "Ливерпуля" Дэниэл Старридж пострадал от грабителей: его дом в окрестностях Лос-Анджелесе обокрали и при этом, кроме нескольких сумок с ценными вещами, преступники забрали собаку футболиста. Англичанин готов заплатить за пса 30 тыс. долларов, лишь бы вернуть.

"Кто-то ворвался в мой дом в Лос-Анджелесе и похитил мою собаку, — написал Старридж в социальной сети Instagram. — Если кто-то знает, кто это мог быть, я вам заплачу, я серьезно. Кто-нибудь, пожалуйста, найдите мою собаку, я заплачу любые деньги". Позже друзья Старриджа сообщили, что он готов выложить за собаку на 30 тысяч баксов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Somebody stole my dog. I’ll pay anything. I want him back.

Публикация от Daniel Sturridge — Dstudge (@danielsturridge) 9 Июл 2019 в 1:38 PDT

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