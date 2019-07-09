Трамп о британском после: этот сумасшедший нас не пугает, он очень глупый парень

Президент США Дональд Трамп раскритиковал британского посла в Штатах Кима Даррока, откровенно назвав его глупцом.

"Сумасшедший посол, которого Великобритания навязала Соединенным Штатам, нас не пугает, он очень глупый парень", — написал Трамп на своей страничке в Twitter.

При этом американский лидер признал, что лично не знаком с дипломатом, но отметил: "Мне говорили, что он напыщенный дурак".

По мнению Трампа, британскому послу нужно было бы больше внимания уделять проблемам своей родной страны, в частности, поговорить с премьер-министром Великобритании о провале переговоров о Brexit, а "не расстраиваться из-за моей критики, того, как ужасно они работали над этим соглашением".

Президент США напомнил, что советовал Терез Мэй, как нужно было поступить, но "она решила действовать по-своему, по-глупому, и у нее не получилось.

Ранее издание The Daily Mail сообщило, что Ким Даррок в секретных телеграммах неоднократно критиковал и деятельность Белого дома, и лично Дональда Трампа. В частности, он писал, что карьера нынешнего президента США может закончиться позором.

После этого Трамп заявил, что отныне больше не намерен взаимодействовать с послом Великобритании в Вашингтоне.