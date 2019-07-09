Неделя моды ландшафтного искусства: Международный фестиваль садов и цветов в Москве

Десятки дизайнеров со всего мира съезжаются в Москву на Международный фестиваль садов и цветов. Он открывается 10 июля в парке "Музеон". Программу обещают насыщенную: будет и выставка авторских проектов, посвященных театру, и световое шоу, и дефиле садов. Как сочетается ландшафтное искусство с высокой модой?

Высокая мода — это не только новая коллекция роскошных платьев, но и сад, созданный настоящим кутюрье. Организаторы называют этот фестиваль неделей моды садово-паркового искусства.

Лучшие ландшафтные дизайнеры создали эти выставочные сады в "Музеоне". Оценивать будет авторитетное международное жюри, которое уже по традиции возглавит судья Королевского общества садоводов Великобритании.

Международный фестиваль садов и цветов проводится уже в восьмой раз. Тема этого года — театр. Вот "Вишневый сад" "Современника" — назван в честь знаменитого спектакля, поставленного Галиной Волчек. А этот сад мог бы стать декорацией к постановке "Тихий Дон". Настоящее казачье подворье: здесь и беленый курень, крытый камышом, ставни, украшенные традиционной росписью, а за забором вырастают подсолнухи — их привезли прямо из Ростова.

- Для дорогих гостей — и ворота нараспашку!

Какая неделя моды без дизайнеров: свои произведения ландшафтного искусства представили Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев. Для этого придумали специальную номинацию — "Дефиле садов".

"И то, что получилось, симбиоз двух искусств — это, я считаю, высший пилотаж, в этом году мы видим шедевры. Это шедевры ландшафтного искусства, которые мы сможем увидеть только раз в жизни", — говорит президент Московского международного фестиваля садов и цветов Карина Лазарева.

В садоводстве будут соревноваться и дети. В конкурсе "Планета цветов" участники из разных городов России представят свои проекты — сады, созданные по собственным рисункам.

- Этот сад — он волшебный. Здесь есть волшебные камни, которые могут исполнять желания, но только перед этим нужно обязательно сделать доброе дело!

Еще здесь пройдет конкурс по топиарному искусству — это художественная стрижка деревьев и кустарников. И для всех желающих — мастер-классы от ландшафтных дизайнеров.

Впервые на фестивале проведут ночное световое шоу: тысячи огней превратят сады в "Музеоне" в один сказочный лес. Фестиваль продлится до 21 июля.