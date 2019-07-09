Владелец телеканала NewsOne: власти Украины хотят заткнуть нам рот

Телемост между телеканалами "Россия 1" и NewsOne, против которого столь яростно выступают украинские националисты, все же состоялся. Правда, совсем в другом формате. В прямой эфир программы "60 минут" вышел владелец украинского телеканала NewsOne Тарас Козак.

Он поблагодарил ведущих "60 минут" за возможность высказаться в эфире российского канала. "Люди на Украине смотрят российское телевидение и увидят всю правду", — сказал он.

Козак рассказал, что в коллективе NewsOne сейчас, конечно, тревожная обстановка: "угрозы физической расправы поступали в адрес журналистов всю ночь. Но мы привыкли, ведь подобные выходки были и раньше, но власть закрывает на это глаза".



"К сожалению, национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины полностью ангажирован властью и олигархами Коломойским, Порошенко, Ахметовым. Им выгодно заткнуть рот NewsOne, поэтому истерию вокруг нашего канала они будут продолжать всегда", — считает Тарас Козак.

Он также прокомментировал обвинения генерального прокурора Украины Юрия Луценко в том, что телеканал NewsOne якобы связан с российским "Промсвязьбанком".

"Луценко – первый генпрокурор за всю историю Украины без юридического образования. Он и ведет себя не как юрист, а как популист. И сейчас его главная задача – понравиться новой власти. Слова Луценко о связи NewsOne с "Промсвязьбанком" – это ложь, свидетельствующая о его непрофессионализме. Он даже не дает себе труда зайти на сайт Госреестра и увидеть там, что единственным собственником телеканала NewsOne является Тарас Романович Козак. Это я. Я владею 100% телеканала", — подчеркнул Козак.

Он также отверг утверждения Луценко об участии телеканала в террористической деятельности. "Я рассматриваю эти обвинения как создание оснований для применения санкций против телеканала и его закрытия по политическим мотивам", — заявил Козак.

В воскресенье 7 июля в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" было объявлено, что 12 июля с 18:00 до 20:00 пройдет телемост Киев — Москва "Надо поговорить!". Предполагалось, что он будет проведен совместно с NewsOne. Инициатива вызвала протесты ряда украинских политиков и партий. Позже на телеканале объявили, что отменяют мероприятие из-за угроз физической расправы в адрес журналистов.

После попытки провести телемост Киев – Москва нацсовет по вопросам телевидения решил провести внеплановую проверку телеканала.