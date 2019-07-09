Взлетай и снимай. Стартовал конкурс на лучшее видео с дрона

Телеканал "Т24" запускает ежегодный конкурс аэросъемки "Взлетай и снимай", в котором могут принять участие все желающие. Главное условие — видеоролик должен быть снят с беспилотника.

Победителей определят сразу в трех номинациях. Это "Урбан-стайл", то есть съемки городов и дорог, "Нереальный экстрим" – уникальные кадры спортивных состязаний и экстремальных видов отдыха, "Незабываемое путешествие" – видео из жизни животных, красивейшие виды природы.

Прием работ начинается 9 июня и закончится 19 августа. Лучшие ролики будут определять и профессиональное жюри, и обычные зрители, которые смогут проголосовать за понравившееся видео на сайте проекта.