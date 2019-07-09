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Беспорядки в Тбилиси 1 минута назад
Много чести: Путин не хочет санкций против Грузии и оскорбившего его журналиста
Президент России Владимир Путин высказался против санкций, которые предлагают российские парламентарии в отношении Грузии.
По словам главы государства, ради восстановления полноценных отношений он бы не стал предпринимать ничего, что могло бы усложнить отношения двух стран. Владимир Путин отметил, что санкции не стоит вводить из-за уважения к грузинскому народу, сообщает телеканал "Россия 24".
Также президент прокомментировал ситуацию, связанную с грузинским журналистом Георгием Габунини. Ранее сообщалось, что сотрудник телеканала "Рустави-2" нецензурно выражался в эфире в адрес Путина.
По словам главы государства, "много чести — возбуждать против таких уголовные дела". Путин отметил: "Ну вот один вышел, что-то ляпнул, изображая из себя нечто, о нем раньше никто не знал, а сейчас все говорят, ну в этом смысле добился своего. Ну отстранили его на два месяца, он поехал на отдых, потом придет, продолжит работу. Но есть люди, которые в Грузии протестуют против этого", —подчеркнул президент.
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