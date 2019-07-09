Девять дней со дня гибели: в храмах Мурманской епархии поминают 14 подводников

Сегодня 9 дней со дня гибели моряков-подводников. Во всех храмах Мурманской епархии всё это время не смолкают поминальные слова. По православной традиции, сегодня служат панихиды и литии в светлую память о 14 погибших и их подвиге. Прихожане ставят свечи, склоняют головы в знак скорби. Северяне восприняли трагедию как личное горе.

Как подчеркнул Иеромонах Архип, всякие потрясения, которые выходят из ряда жизни, толкают и подводят человека к тому, чтобы обратиться в молитве к Богу. "Особенно, когда человек встречается с утратой своих близких. Когда умирают, гибнут наши земляки, мы — жители Мурманской области — считаем нужным помолиться о них".

ГТРК "Мурман" напоминает, трагедия случилась 1 июля, из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате погибли 14 моряков. Среди них семь капитанов первого ранга, двое — Герои России. Благодаря самоотверженным действиям экипажа возгорание было ликвидировано. Президент назвал гибель подводников большой потерей для флота и армии в целом.