Авария с переворотом: столкновение трех авто в Симферополе попало на видео

Вечером в минувший понедельник, 8 июля, на улице Воровского в Симферополе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора очевидца.

Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander врезался в попутную машину, после чего кроссовер буквально взмыл в воздух, и протаранил транспортное средство, двигавшееся по полосе встречного движения.

Авто предполагаемого виновника столкновения перевернулось на бок, а протараненная им легковушка оказалась отброшена в дом.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека, отделавшиеся сравнительно легкими травмами.