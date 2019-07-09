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9 июля 201916:10

Авария с переворотом: столкновение трех авто в Симферополе попало на видео

ВКонтакте/Анастасия Гладких

Вечером в минувший понедельник, 8 июля, на улице Воровского в Симферополе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора очевидца.

 

Водитель автомобиля Mitsubishi Outlander врезался в попутную машину, после чего кроссовер буквально взмыл в воздух, и протаранил транспортное средство, двигавшееся по полосе встречного движения.

Авто предполагаемого виновника столкновения перевернулось на бок, а протараненная им легковушка оказалась отброшена в дом.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали два человека, отделавшиеся сравнительно легкими травмами.

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