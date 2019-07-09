Судебные приставы в Сибири арестовали почти сто тысяч литров пива

В счет погашения долга по налогам на одном из предприятий по производству алкогольных напитков в Томской области судебные приставы арестовали пиво.

Как отмечается на сайте регионального управления ФССП, оно задолжало в бюджеты разных уровней более 100 миллионов рублей. Ранее в счет погашения долга был наложен арест на Lexus LX 570 и бортовой прицеп, а затем дошла очередь и до пива.

Всего было арестовано больше двух тысяч емкостей объемом 30 и 50 литров, а общий объем составил больше 92 тысяч литров пенного на сумму почти 14 миллионов рублей.

Отмечается, владельцу будет предложено самостоятельно реализовать арестованное пиво в счет погашения долга.