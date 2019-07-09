Половина Петербурга затоплена многодневными дождями

Вода частично затопила вестибюль станций метро "Девяткино" в Санкт-Петербурге. Транспортный узел даже пришлось закрыть примерно на полчаса, однако сейчас его работа восстановлена, сообщает агентство ТАСС.

Также сильные многодневные дожди залили станцию "Беговая". В петербургском метро уточняют, что в зоне риска остаются еще несколько станций, расположенных близко к поверхности. Но ситуация под контролем.

Кроме того, журналисты отмечают подтопления на севере Санкт-Петербурга. Например, в Выборгском районе и на Светлановской площади. Там вода доходит автомобилям до бамперов, а прохожие вынуждены надевать резиновые сапоги.

Тяжелая ситуация с трамваями. На проспектах Луначарского и Культуры их движение просто остановлено. Троллейбусы ходят с перебоями.