Вратарь Егор Бабурин перейдет из "Зенита" в "Ростов"

Вратарь "Зенита" Егор Бабурин продолжит карьеру в "Ростове". Скорее всего, 25-летний футболист подпишет полноценный контракт.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", Егор Бабурин в ближайшее время перейдет из "Зенита" в "Ростов". Речь идет не об аренде, а о переходе на постоянной основе. Бабурин заменит Илью Абаева, перешедшего в "Чертаново".

В прошлом сезоне Бабурин находился в аренде у "Рубина". Егор защищал ворота в шести встречах.