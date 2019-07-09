Сергей Неверов: мы видим лишь бездействие властей Грузии

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов призвал власти Грузии разобраться с теми криминальными и радикальными элементами, которые сегодня дестабилизируют отношения двух стран.

"Если грузинские власти сделать это не в состоянии, то мы вынуждены сами реагировать, чтобы обеспечить безопасность наших граждан. И если российские туристы посещают Грузию, то мы хотим, чтобы они чувствовали себя в безопасности", — заявил депутат в прямом эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он рассказал, что 9 июля в Госдуме было принято заявление о специальных мерах из-за непрекращающихся русофобских провокаций в Грузии.

"Мы в заявлении не принимали конкретный перечень. Его определит правительство России. Эти меры касаются туристической, экономической, финансовой и международной деятельности. Окончательное решение примет президент Российской Федерации", — пояснил Неверов.

При этом вице-спикер подчеркнул, что выступает за добрососедские отношения с Грузией. "Но мы не видим шагов со стороны властей Грузии для решения вопросов, связанных с действиями радикалов. Написать в Twitter о том, что "я это осуждаю" — несложно, но должна быть жесткая официальная позиция, должна быть реакция полиции. Когда мы видим, как останавливают машины с российскими номерами и терроризируют людей, которые сидят в них, а полиция стоит рядом и бездействует, это не действие властей, это бездействие", — отметил Неверов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что руководство России пока не принимало решения о введении экономических мер против Грузии, добавив, что российские парламентарии заняли единую позицию на фоне беспрецедентного поведения грузинского телеведущего.

7 июля журналист грузинского телеканала Георгий Габуния начал свою авторскую программу в эфире "Рустави 2" с нецензурной ругани в адрес российского лидера Владимира Путина.

Обострение российско-грузинских отношений началось 20 июня, когда Тбилиси захлестнули акции протеста: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы предприняли захват здания парламента, где находились российские представители. После этого Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля.