Медведь напал на машину собравшихся покормить его людей. Видео

В Иркутской области на дороге 25Н-152, Жигалово-Окунайский, молодой медведь набросился на автомобиль, где сидела семейная пара, планирующая покормить курицей дикого зверя.

"Он попрошайничает. Где курица?" — за мгновение до нападения сказал мужчина. Медведь, тем временем, подобрался к машине и бросился на окно со стороны женщины-пассажира.

Сердобольной семье так и не удалось покормить агрессивного дикого зверя. "Поехали, какая на фиг курица!" — вскричала испуганная женщина. Водитель нажал на газ, и люди отправились дальше по пустой дороге, оставив голодным молодого медведя.