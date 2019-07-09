Генпрокуратура: в России растет преступность

Генпрокуратура привела печальную статистику, согласно которой в России с января по май 2019-го было зарегистрировано на два процента больше преступлений, чем за аналогичный период в прошлом году.

При этом в надзорном ведомстве отметили, что рост преступлений отмечен в 52-х регионах, а снижение — в 33-х.

С начала 2019 года в России было совершено почти 836 тысяч преступлений, ущерб от которых составил около 300 миллиардов рублей, что на 15,3 процента меньше аналогичного показателя прошлого года.

Как сообщили "Интерфаксу" в ГП, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продолжает снижаться число особо тяжких преступлений прошлого года.

В Генпрокуратуре также сообщили, что по сравнению с прошлым годом на 2,3 процента сократилось число лиц, погибших от преступлений.