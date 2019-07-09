Уимблдон. Серена Уильямс сыграет в полуфинале

Определилась еще одна полуфиналистка проходящего в Лондоне Уимблдонского теннисного турнира. Ей стал американка Серена Уильямс, обыгравшая соотечественницу Элисон Риске.

Соперницы встретились на корте впервые. Серена обыграла Элисон за 2 часа 1 минуту в трех партиях 6:4, 4:6, 6:3.

Семикратная победительница Уимблдона Уильямс вышла в полуфинал. Ее соперница определится в матче между чешкой Барборой Стыцовой и британкой Джоанной Контой.