Разведчики-нелегалы, которых обменяли на Скрипаля, дали эксклюзивное интервью

Елена Вавилова и Андрей Безруков – разведчики-нелегалы, супруги, которые провели за границей больше 20 лет, работая в интересах нашей страны.

Они были в числе группы, которую меняли в июле 2010-го в аэропорту Вены, в частности, на признанного виновным в госизмене в пользу Британии экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Андрей Безруков и Елена Вавилова вернулись на родину, и лишь тогда их родители узнали правду о том, что за границей они работали вовсе не по линии ЮНЕСКО.

В 2013 году в США вышел сериал "Американцы", прототипом главных героев стали как супруги-разведчики, но на самом деле их дело будет засекречено 50 лет.

Однако спустя 9 лет после обмена в аэропорту Вены они впервые дали эксклюзивное интервью.

О том, каково жить вдали от Родины двойной жизнью и под чужими именами? Легко ли к этому привыкнуть? Кем Елена и Андрей мечтали стать в юности? Где им предложили стать разведчиками-нелегалами? Как проходили подготовку и придумывали легенду? И можно ли дважды обмануть детектор лжи?

Эти и другие секреты разведчиков-нелегалов Елена Вавилова (она же Трэйси Ли Энн Фоли) и Андрей Безруков (он же Дональд Хитфилд) приоткрыли в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".