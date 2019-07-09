Число погибших из-за наводнения в Иркутской области возросло

24 человека погибли из-за наводнения под Иркутском, информирует штаб Медицины катастроф. В зоне чрезвычайной ситуации в Иркутской области обнаружено тело еще одного погибшего. Пропавшими без вести числятся 9 человек.

По данным МЧС, пострадавшими от наводнения считаются 107 населенных пунктов семи районов Иркутской области. Под водой оказались 10 тысяч 883 жилых дома, где проживали 34 тысяч 188 человек, в их числе 8060 детей, сообщает "Интерфакс".

Из-за паводка под воду ушли дамба и единственный мост в поселке Соляная Тайшетского района. По данным ГТРК "Иркутск", поселок принял на себя удар стихии одним из первых — две недели назад после прорыва дамбы началось затопление. Наибольший ущерб от наводнения был нанесен Тулуну и Нижнеудинску.