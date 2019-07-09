Украинский телеканал NewsOne обвинили в финансировании терроризма

Против украинского телеканала NewsOne возбуждено уголовное дело по статье "Финансирование терроризма". Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что два должностных лица являются директорами кипрских офшорных компаний NewsOne и одновременно одного из российских банков, который обслуживает российский государственный оборонный заказ. Эти данные, добавил украинский генпрокурор, добыты Службой безопасности и Генпрокуратурой Украины.

Дело о финансировании терроризма – это подследственность СБУ. Именно она будет устанавливать факт финансирования, добавил Луценко. По мнению украинского генпрокурора, есть все основания для Совета национальной безопасности и обороны о лишении телекомпании лицензии. Генпрокуратура Украины ранее возбудила дело по статье "Покушение на совершение государственной измены" в связи с планами украинского телеканала провести телемост вместе с каналом "Россия 1", напоминает РИА Новости.

Телемост "Надо поговорить!" с ведущими Марией Ситтель и Андреем Малаховым с российской стороны и Еленой Кирик с Василием Головановым с украинской должен был состояться 12 июля в 18 часов. Однако украинский телеканал NewsOne отказалась от проведения телемоста из-за угроз в свой адрес.

"Все причастные к этой инициативе — от владельца канала до ведущих, которые анонсировали проведение телемоста — вызваны на допрос", — заявил генпрокурор Украины.

Луценко заявил, что конечные бенефинциары телеканала NewsOne связаны с российским "Промсвязьбанком". Этого, добавил он, достаточно для применения санкций к телеканалу и аресте его активов.

Заявление о связях с российским банком владелец NewsOne Тарас Козак назвал циничной ложью и свидетельством "профессиональной непригодности". Он заявил, что владеет 100% телеканала непосредственно.