ЦОДД выложил адреса всех видеокамер в Москве

Московский Центр организации дорожного движения опубликовал адреса всех камер видеонаблюдения в столице. Сообщение со ссылкой на скачивания документа ЦОДД разместил в микроблоге Twitter.

Вы просили — мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации): https://t.co/E8HoQhzFCT



P.S. Кстати, это был не секрет. Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает. pic.twitter.com/gnY98fLJfS — ЦОДД (@gucodd) 9 июля 2019 г.

Уточняется, что в списке свыше двух тысяч камер.

Ранее Владимир Путин заявил, что камеры прятать нельзя. Так как они служат для того, чтобы снижать аварийность на дорогах и дисциплинировать водителей, а не штрафовать их.