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9 июля 201918:15

Волейболист Алексей Вербов завершил карьеру

Валерий Шарифулин/ТАСС

Игрок сборной России по волейболу Алексей Вербов объявил о завершении спортивной карьеры. Однако Алексей может вернуться в спорт ради участия в Олимпийских играх.

Либеро казанского "Зенита" Алексей Вербов принял решение завершить карьеру игрока и перейти на тренерскую работу. При этом агент волейболиста сообщил ТАСС, что Алексей может возобновить выступления ради участия в Олимпийских играх 2020 года.

37-летний Алексей Вербов семь раз становился чемпионом России, дважды выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр. Также Вербов становился чемпионом Европы и выигрывал мировую лигу.

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