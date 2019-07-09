В США умер участник двух президентских гонок Росс Перо

В США скончался 89-летний миллиардер Росс Перо. Последние пять месяцев он боролся с лейкемией.

Росс Перо был известен в Штатах не только как бизнесмен и крупный благотворитель, но и как участник президентских выборов в 1992 и 1996 годах. Причем в первый раз он собрал около 20% голосов избирателей — это стало самой крупной победой независимого кандидата, начиная с 1912 года, передает РИА Новости.

Сообщая о смерти миллиардера, американский телеканал CNBC назвал Перо человеком чести и настоящим патриотом. "Человек редких взглядов на жизнь, принципиальности и глубокого сострадания", — отозвался об умершем представитель семьи Перо.