"Сочи" приглашает вратаря Джанаева

Вратарь Сослан Джанаев близок к подписанию контракта с новичком Российской премьер-лиги "Сочи". В настоящее время 32-летний Джанаев находится на просмотре в "Сочи".

Главный тренер сочинцев Александр Точили подтвердил "Спорт-Экспрессу", что его клуб планирует подписать контракт с Джанаевым. При этом в клубе уже есть два опытных голкипера Николай Заболотный и Евгений Фролов.

В прошлом сезоне Джанаев выступал за "Рубин", а зимой перебрался в польскую "Медзь". В настоящее время Джанаев является свободным агентом и готов продолжить карьеру в России.