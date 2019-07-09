Путин заявил Оливеру Стоуну, что сближение России и Украины неизбежно

Сближение России и Украины неизбежно, считает президент России Владимир Путин. По мнению главы российского государства, строительство нормальных дружеских и даже более того — союзнических — отношений между Москвой и Киевом неизбежно. Об этом Путин заявил в интервью режиссеру Оливеру Стоуну, которое вошло в фильм "В борьбе за Украину".

По мнению Владимира Путина, Россия и Украина все-таки придут именно к такому состоянию отношений. Фильм Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" (Revealing Ukraine) показан на кинофестивале в итальянской Таормине.

При этом Путин подчеркнул, что сейчас отношения между двумя странами непростые. Это, по словам Путина, спровоцировано вот тяжелыми событиями, связанными с госпереворотом на Майдане, и тем, что киевская пропаганда осложняет отношения, выставляя Россию виновницей трагических событий. Владимир Путин также напомнил, что в событиях на Майдане участвовали грузинские снайперы, которые стреляли как по "Беркуту", так и по активистам Майдана.

Владимир Путин полностью исключает применение силы действовавшем тогда президентом Виктором Януковичем.

"А вот те, кто искали повод для госпереворота, те, конечно, вполне могли", — подчеркнул Путин.

Вслед за насильственной сменой власти Киев начал военную операцию против населения Донбасса. Москва неоднократно заявляла, что не является участником конфликта в Донбассе.

Глава российского государства вновь в фильме Оливера Стоуна напомнил, что считает русских и украинцев одним народом.

19 июля премьера документального фильма режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" пройдет на канале "Россия 1".