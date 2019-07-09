Путин рассказал Стоуну, что не собирается вмешиваться в выборы США

Президент России Владимир Путин рассказал, что Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться в выборы в США. Такое заявление глава государства сделал во время интервью для фильма режиссера Оливера Стоуна под названием "В борьбе за Украину", который показали на фестивале в Таормине.

"Я и тогда не вмешивался, и сейчас не хочу вмешиваться, и в будущем не собираюсь", — отметил Владимир Путин. Также президент подчеркнул, что российские блогеры также не могли сыграть ключевой роли в американских выборах, вне зависимости от того, какую бы точку зрения они не высказывали в интернете.

Путин заявил, что США — это огромное государство и огромный народ со своими собственными проблемами и представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. По его словам, американцы понимают, что для среднего класса за предыдущие лет десять при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону. Глава государства отметил, что это понял как сам Трамп, так и те, кто вел его предвыборную компанию.

Ранее Оливер Стоун дал эксклюзивное интервью ведущему программы "60 минут" Евгению Попову. Режиссер заявил, что противостояния США и России на Украине — это игра, в которой выигрывает тот, кто умеет ждать.