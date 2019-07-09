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Российско-грузинские отношения 31 минута назад
Смена риторики: власти Грузии просят Россию не реагировать на провокации радикалов
Президент Грузии Саломе Зурабишвили попросила Россию не реагировать на "провокацию радикальных сил". Она осудила выходку журналиста "Рустави-2", отметив, что действия отдельных людей вредят самой Грузии и всем ее гражданам. К слову, бюджет страны рискует лишиться как минимум миллиарда долларов — во столько обошелся бы российский запрет на ввоз грузинских вин и вод и на денежные переводы.
Новость о том, что российский лидер не считает нужным вводить санкции против Тбилиси, в Грузии восприняли с нескрываемым облегчением.
"Президент России оказался лучше нас, потому что мы опозорились", — заявила лидер оппозиционной партии "Единая Грузия — Демократическое движение" Нино Бурджанадзе. Она подчеркнула: Владимир Путин не стал бы принимать решение, которое обвалит грузинскую экономику, потому что он не тот политик, кто станет действовать на эмоциях.
"Если бы наша власть была эффективна и адекватна, она бы не допустила после 7 лет правления того, чтобы Саакашвили, его команда и его патроны так поставили под угрозу практически национальные интересы Грузии, поставили под удар российско-грузинские отношения, которые более-менее чуть-чуть сглаживались", — считает Нино Бурджанадзе, лидер партии "Единая Грузия — Демократическое движение".
Единственно верным решением назвали в грузинском МИД слова Владимира Путина об ограничительных мерах. Еще до заявления российского лидера президент Грузии попыталась исправить ситуацию. Чтобы перейти от слов про "врага и оккупанта" к призыву не обращать внимания на акции радикалов президенту Грузии понадобилось всего 19 дней. Выходку сотрудника телеканала "Рустави-2" Саломе Зурабишвили осудила еще накануне, теперь же политик постаралась минимизировать ее эффект. А поскольку она не может напрямую признать тот, что Россия имеет право на возмущение, пришлось прибегать к традиционной риторике.
"Призываю Россию не поддаваться эскалации. Будет парадоксально, если соседняя страна ответит на провокацию радикальных сил и этим будет содействовать их деструктивным целям. Наша мирная политика — это единственный путь для сохранения стабильности мира в нашем регионе", — сообщила Саломе Зурабишвили, президент Грузии.
Причины изменения тона, каким президент Грузии обращается к Москве, эксперты видят в условиях, в которых будущий президент формировалась как политик. Родившаяся и большую часть жизни прожившая во Франции, Зурабишвили оказалась не готова к реалиям политической жизни страны, которая выбрала ее главой государства. Отсюда и противоречивость в ее поступках.
"Раньше она Саакашвили осуждала в 2008 году, обвиняла его, жестко обвиняла. А после того, как она была избрана президентом, основной целью ее политической дискредитации стала Россия. Это характерно для ряда политиков, прежде всего западных. Именно поэтому она не осознает — она не знает грузинское общество", — считает Артур Атаев, политолог, кандидат политических наук, доцент кафедры истории МГИК.
Не играет на руку Зурабишвили и недавняя конституционная реформа, после которой президент стал в Грузии, скорее, номинальной фигурой, а реальная власть оказалась в руках правительства, которое контролирует парламент.
"Я думаю, что власти Грузии хотели бы эту ситуацию смягчить. Но в то же время есть люди, которые не хотели бы ее смягчения. И здесь вопрос, насколько умелыми окажутся грузинские политики, которые хотели бы возврата к нормализации", — объясняет Николай Силаев, старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО.
Несмотря на слабые попытки официального Тбилиси отыграть ситуацию назад, обострение отношений с Россией уже сказывается на экономике Грузии. Национальная валюта страны сегодня достигла минимума за всю свою историю: один американский доллар сегодня стоит 2,9 лари. В Национальном банке такое падение валюты комментировать не стали.
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