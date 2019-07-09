У сборной России по хоккею будет новый тренер

В ближайшее время сменится главный тренер сборной России по хоккею. Илья Воробьев оставит свой пост, а его место займет Алексей Кудашов.

Согласно информации ТАСС, в тренерском штабе сборной России произойдет рокировка. Илья Воробьев покинет пост главного тренера, но останется в тренерском штабе национальной команды. Помощник Воробьева Алексей Кудашев станет главным тренером.

Алексей Кудашов тренировал "Атлант" и "Локомотив", а в настоящее время он входит в тренерский штаб СКА. 47-летний Кудашов помогает Воробьеву и в клубе, и в сборной.