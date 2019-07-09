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9 июля 201920:16

Украли сотни миллионов: число арестованных сотрудников ФСБ увеличилось вдвое

Следствие осуществит проверку по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ к причастности к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко.

Арестованные силовики после задержания стали давать показания, в настоящее время идет сбор доказательств вины, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах. Также сотрудники ФСБ проверяются на причастность к похожим преступлениям.

Число фигурантов дела о разбое достигло пятнадцати человек. Ранее сообщалось о семерых задержанных. Пятеро взяты под стражу, двое находятся под домашним арестом, в отношении остальных ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Восемь арестованных являются бойцами спедподразделений "Альфа", сообщает "Интерфакс". Отмечается, что официального подтверждения данной информации пока нет.

Уточняется сумма изъятых у обвиняемых и подозреваемых сотрудников денег — на данный момент они исчисляются сотнями миллионов рублей.

5 июля военный суд отправил под арест сроком до августа пятерых сотрудников ФСБ. Фигуранты дела — сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ. Ранее они работали в управлении "К" ведомства, а также среди арестованных офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

Задержанные подозреваются в преступлении, которое предусмотрено частью 4 статьи 162 (разбой, совершенный организованной группой либо в особо крупном размере). Стало известно, что один из фигурантов раньше работал в "банковском отделе" и занимался выявлением "обнальных" площадок. Позже он перешел в другой отдел и там решил заработать денег вместе с коллегой. Они стали заниматься вымогательством у тех же организаций, которые специализировались на обналичивании денег. После этого к преступной деятельности были привлечены коллеги из СЭБ.

Со временем о незаконной деятельности стало известно руководству службы, которое дало ход расследованию в отношении сотрудников.

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