Определилась последняя полуфиналистка Уимблдона

На проходящем в Лондоне Уимблдонском теннисном турнире определились все участницы полуфинала женского турнира. Последней полуфиналисткой стала чешка Барбора Стрыцова.

В четвертьфинале Барбора Стрыцова взяла верх над британкой Джоанной Контой 7:6 (7:5), 6:1. Матч продолжался 1 час 37 минут. Стрыцова впервые пробилась в полуфинал турнира серии Большого шлема.

В полуфинале Барбора Стрыцова сыграет с американкой Сереной Уильямс. За вторую путевку поспорят румынка Симона Халеп и Элина Свитолина (Украина).