Петербург поплыл: мощнейший ливень превратил улицы города в реки

Петербург сегодня снова оправдал неофициальное звание Северной Венеции. Из-за мощного ливня, который обрушился на город второй раз за неделю, некоторые улицы превратились в настоящие каналы. Только за первые 20 минут выпало более 15 миллиметров осадков. Уже через час пришлось закрыть вход на одну из станций метро. В бурлящих потоках глохли автомобили, а людям приходилось переходить дороги по пояс в воде.

10 минут ливня и все: Петербург местами встал, местами поплыл. Северная Венеция — это когда даже поезда метро пытаются пуститься вплавь.

- Метро "Девяткино", вода хлещет.

Как будто собственных рек и каналов мало. В реки и каналы превращаются проспекты и переулки. Дмитрий грустно пытается разобраться со своей машиной, которую настиг настоящий сель.

"Я ехал, пошел поток на меня, все затопило. Вот это мне вырвало, и в салоне вода", — рассказывает Дмитрий Кулаков.

Убитый двигатель. И ведь Дмитрий не единственный пострадавший. Петербург как будто принимал ванны, но последствия — впечатляющие. Одного только почти тропического ливня хватило бы, чтобы затопить улицы города, но когда сверху льется поток, Парашютная улица превращается в горную реку. Коммунальщики до сих пор пытаются смыть песок и грязь, принесенные водой.

Грозовой фронт формировался прямо над самым высоким небоскребом Европы — Приморский район Петербурга. 8 часов собирались тучи, чтобы пролить потоки воды на город всего за несколько минут.

Вот такую картину можно увидеть по всему северному Петербургу: затоплены подвалы жилых домов, заведений, насосы откачивают воду. Грустная детская лопатка и автокресло: в паркинге и резиновые сапоги не спасают. О последствиях дождей речь буквально вчера шла на малом заседании правительства Петербурга. Беглов предупреждал: еще один ливень, и город захлебнется.

"Не во всех районах срабатывала ливневая канализация. Понятно, что она проектировалась в 80-е годы. Надо посмотреть и принять меры, потому что подтопления были", — дал поручение Александр Беглов, исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга.

Спустя несколько часов после стихии вода все же ушла в люки, но выкачивание ее из подвалов — дело ближайших суток. Люди мечтают о лодках (помня о статусе Северной Венеции, скорее, о гондолах).

- А по-другому никак. Пусть нас в лодках перевозят.