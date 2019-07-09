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9 июля 201921:26 Ольга Турчанинова

Очередь к Мунку: на желающих попасть в Третьяковку пытаются нажиться перекупщики

Очередь к Мунку: на желающих попасть в Третьяковку пытаются нажиться перекупщики

Считанные дни остаются до завершения масштабной выставки Эдварда Мунка. Закрытие 14 июля, так что ценители живописи стараются использовать последнюю возможность, чтобы увидеть полотна знаменитого норвежца. Электронных билетов в продаже уже нет, каждое утро в Лаврушинском переулке выстраиваются гигантские очереди в кассу. Не обходится и без перекупщиков.

Искусство вечно, как, кажется, и эта очередь. Вереница растянулась на сотню метров. Люди здесь с самого утра. Чтобы увидеть Мунка своими глазами, они готовы стоять часами. Головные уборы, зонтики, некоторые прячутся в тени, другие коротают время за чтением книг и газет.

- Уже три часа стоим, чтобы посмотреть картину "Крик".

Это живая очередь в кассу из тех, кто не успел приобрести электронный билет. Сейчас их уже нет в продаже — закончились.

- Эта выставка из норвежских музеев, которая никогда не была в России, поэтому очень интересно посмотреть.

64 живописных и 35 графических работ, 14 фотографий и легенда — "Крик". В Москву привезли самую раннюю из четырех существующих версий картины. Она не покидала границы Норвегии 20 лет. А чтобы эта выставка состоялась, переговоры вели 6 лет.

Все три месяца, что идет выставка, в Третьяковке аншлаг, но сейчас ажиотаж особый — последние дни. Тех, кто в конце очереди, предупреждают: шанс попасть в галерею сегодня небольшой.

- Мы пришли, час простояли, и, к сожалению, нам сказали, что, скорее всего, вы не попадем. Очень обидно.

Такая популярность выставки — золотое дно для перекупщиков. И они тут как тут: торгуют билетами, которые, очевидно, выкупили заранее на сайте. Только цена в три раза больше — полторы тысячи.

- Откуда у вас билеты? Почему вы продаете их за полторы тысячи?

- Да все. отдыхайте. Я бы вам и за 10 тысяч не продал.

Выставка заканчивается 14 июля. И последние четыре дня Третьяковская галерея будет работать дольше — до 23 часов.

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