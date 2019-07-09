Суд оставил под арестом фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля
Басманный суд Москвы продлил до 13 октября срок ареста партнеру инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданину Франции Филиппу Дельпалю, который обвиняется в мошенничестве.
Суд отказал адвокатам француза, которые просили оставить ходатайство следствия без удовлетворения, либо изменить меру пресечения на домашний арест или залог в пять миллионов рублей.
Суд постановил продлить срок содержания под стражей Дельпаля до 13 октября 2019 года, поскольку следствие считает, что гражданин Франции, оставаясь на свободе, может скрыться, попытаться уничтожить улики, оказать давление на свидетелей, а также продолжить заниматься преступной деятельностью, сообщает "Интерфакс".
Следователь пояснил, что за испрашиваемый у суда срок ареста Дельпаля следствию необходимо получить заключение судебной оценочной экспертизы, а также продолжить ряд мероприятий: опросы, осмотр изъятых документов и материалов и другие процедуры до окончания расследования.
В свою очередь Дельпаль и его защита настаивали на необоснованности доводов следствия. Адвокаты сообщили и представили соответствующие документы о том, что семья француза 5 июля купила в Москве квартиру, где обвиняемый мог бы находиться в случае смягчения меры пресечения.
Дело Baring Vostok было возбуждено в феврале 2019 года. Фигурантами дела, кроме Дельпаля, стали пять человек. Среди них основатель Майкл Калви, партнер компании Ваган Абгарян, генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" Максим Владимиров, директор по инвестициям Иван Зюзин, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев.
Фигурантам вменяется хищение у "Восточного" в размере 2,5 миллиарда рублей. В настоящее время по делу проводится оценочная экспертиза.
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