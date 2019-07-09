Эрнани сменит "Зенит" на "Парму"

Бразильский полузащитник Эрнани перейдет из "Зенита" в итальянскую "Парму". Клубы согласовали переход 25-летнего футболиста.

В ближайшее время Эрнани станет игроком "Пармы". Чемпион России продаст полузащитника за 4,35 миллиона евро. Контракт Эрнани с "Зенитом" был рассчитан до мая 2021 года.

Эрнани был куплен "Зенитом" у "Атлетико Паранаэнсе" в 2016 году за 8 миллионов евро. В сезоне 2017/18 бразилец находился в аренде во французском "Сент-Этьене". В прошлом Эрнани сыграл за чемпионов России в 14 матчах и забил 1 мяч.